Путин заявил о сниженной стоимости покупки российского газа Венгрией

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе, сообщает ТАСС.

«Можно сказать, что вот эти договоры до 2036 года, подписанные в прошлом году, — это же результат прежде всего вашей работы», — отметил Путин.

По словам российского лидера, долгосрочные контракты не просто позволяют обеспечить стабильные поставки но и то, что «сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе».

Ранее глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что никто из стран Европы не сталкивался с нарушением обязательств со стороны «Газпрома». Он объяснил, что обвинения в недостаточных поставках газа, звучащие от ряда европейских политиков в адрес России, связаны с коммерческой стороной. По словам Сийярто, с российской компанией «сложно» договориться, но впоследствии все взятые на себя обязательства «Газпром» выполняет.