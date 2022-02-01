Польская PGNiG закупила газ в США для Украины

Польская нефтегазовая компания PGNiG заказала танкер со сжиженным газом из Соединенных Штатов для Украины в рамках контракта на разовую поставку, сообщает РИА «Новости».

«Танкер с американским СПГ прибудет на СПГ-терминал имени президента Леха Качиньского в Свиноуйсьце в конце февраля этого года. После регазификации топливо будет подаваться в польскую систему передачи. ERU Europe будет получать купленное топливо через интерконнектор между Польшей и Украиной до конца марта 2022 года», — указано в сообщении пресс-службы компании.

В PGNiG подчеркнули, что это вторая такая поставка — первый танкер со сжиженным газом для Украины из США прибыл в Польшу в ноябре 2019 года.

Ранее «Газпром» резко увеличил поставки газа через ГТС Украины.

Поставки газа через Украину выросли до 107,7 млн кубометров в сутки, при этом заявка на 31 января составляла 64,6 млн кубометров. Таким образом, за сутки поставки «Газпрома» через Украину выросли почти в два раза.