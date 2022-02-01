Стала известна новая цена российского газа для Молдавии

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале 2022 года снизится до $563 за одну тыс. куб. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«По предварительным расчетам, закупочная цена на природный газ для АО «Молдовагаз» в феврале составит 563 доллара за 1 тыс. куб. м», — написал он.

Ранее закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $686,9 за одну тыс. куб. м.

29 октября 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет после затянувшихся переговоров. Президент Молдавии Майя Санду подчеркивала, что правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

Ранее Санду заявила, что Молдавия смогла бы проще справиться с энергетическим кризисом, если бы компания «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом».