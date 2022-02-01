Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» оценила затраты на новые российские самолеты — свыше 100 млрд руб. затрат на эксплуатацию до 2044 года, сообщает телеканал «РБК».

Обслуживание и эксплуатация 45 самолетов российского производства, в том числе Sukhoi Superjet 100 до 2044 года обойдутся авиакомпании в 112,5 млрд руб., об этом говорится во внутренних документах «Авроры» и подтверждается представителями авиакомпании.

«Обеспечение единой дальневосточной авиакомпании российскими самолетами — поручение президента, и [оно — «Газета.Ru»] должно быть выполнено безусловно», — заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Из суммы в более 100 млрд руб. большая часть уйдет на финансовый лизинг парка из 45 самолетов четырех марок — Superjet, Ил-114, L-410 и «Байкал».

В 2021 году общий пассажиропоток единой авиакомпании «Аврора», созданной по поручению президента России Владимира Путина, составил более 2 млн человек.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов назвал сроки серийного производства российских самолетов МС-21.