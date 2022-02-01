Сбер продлил ставку 0,1% по «Дальневосточной ипотеке» до конца февраля 2022 года

Сбербанк продлил действие минимальной ставки от 0,1% годовых по госпрограмме «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

«Дальневосточная ипотека продолжает демонстрировать высокую востребованность, ведь акция позволяет приобрести жильё в кредит по беспрецедентно низкой ставке. Поэтому мы приняли решение о продлении акции ещё на месяц. Думаю, что для молодых семей, проживающих в сельской местности или моногородах Дальнего Востока, это уникальная возможность решить жилищный вопрос, которой обязательно нужно воспользоваться», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Льготный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляется семьям, в которых возраст обоих супругов не превышает 36 лет, либо граждане до 36 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка возрастом до 19 лет. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, первоначальный взнос — от 15%.

Кредит по сниженной ставке предоставляется на покупку жилой недвижимости на первичном рынке, а также на вторичное жилье у юридического или физического лица на сельских территориях и моногородах в ДФО.

Оформить «Дальневосточную ипотеку» можно на сайте.