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Сбер назвал средний первоначальный взнос по «Семейной ипотеке»

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Сбере назвали средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке. В декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости, сообщает пресс-служба банка.

В компании рассказали ,что обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет, но полностью выплачивают ее в среднем за 4,5 года. Как отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев, со стороны населения растет спрос на программу ипотеки для семей с детьми. Особенно, после ее расширения летом прошлого года на первенца, а также включением в условия кредитования строительства частного дома, добавил он.

«Сейчас программа семейной ипотеки - одна из самых популярных среди всех программ с господдержкой. С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года - в месяц Сбер выдавал более 5 тыс. кредитов. Снижение ставки на 0,3% в декабре позволило еще большему количеству россиян оформить кредит по выгодной ставке», — сказал Васев.

Специалисты сервиса недвижимости «Домклик» от СберБанка проанализировали выдачи семейной ипотеки после снижения ставки с 5% до 4,7%. За месяц банк выдал 7,5 тысячи таких ипотечных кредитов на общую сумму 29,2 млрд. рублей. Это на 15,6 млрд. рублей больше чем в среднем в месяц с начала 2021 года.

Кроме того, в конце декабря 2021 года были расширены возможности рефинансирования для клиентов Сбера. Новая программа «Рефинансирование ипотеки для семей с детьми» направлена на снижение долговой нагрузки — улучшение условий кредитования дает людям возможность использовать средства на другие цели. В рамках программы рефинансировать кредит, выданный другим банком на покупку недвижимости на первичном рынке.

По программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. При покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области максимальная сумма кредита составит до 12 млн рублей, и до 6 млн рублей — при покупке жилья в других регионах.

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