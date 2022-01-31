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В Саратове мошенники украли у пенсионера более 17 млн рублей

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Саратове пенсионер потерял более 17 млн рублей в результате действий мошенников, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Преступники представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов и предупреждая о якобы несанкционированных переводах со счета своей жертвы. Для того, чтобы «обезопасить» деньги, злоумышленники предложили перевести деньги на «безопасный счет» и после получения денег исчезли.

В результате этих действий преступники сумели выманить у россиянина в общей сложности 17,4 млн рублей. Полиция начала следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и граждан, причастных к его совершению.

Ранее сообщалось, что мошенники в России придумали новый способ обмана пенсионеров, убеждая их оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по завышенным ценам.

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