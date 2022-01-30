В США заявили, что жесткие антироссийские санкции приведут к катастрофе

Обозреватель Washington Post Энтони Файола предупредил, что после введения жестких санкций против России в мире вырастут цены на глобальном сырьевом рынке.

«Если кризис обострится до такой степени, что вызовет экстремальные санкции, это может привести к резкому скачку цен и усугубить проблемы с глобальной цепочкой поставок на рынке сырьевых товаров, включая природный газ и металлы, такие как никель, медь и платина, используемые в производстве всего, от автомобилей до космических кораблей», — написал он.

Файола добавил, что Россия — один из крупнейших поставщиков зерна. По его словам, если начнется вооруженный конфликт с Украиной, российские власти могут поднять экспортные пошлины, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны.

«В этом случае американцы почти могут рассчитывать на более высокие цены в супермаркетах. Насколько выше, никто не знает», — резюмировал журналист.

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций против России, подготовленных на случай нападения на Украину, могут быть введены до гипотетической агрессии.