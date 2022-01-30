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В Германии рассказали о сроках сертификации оператора «Северного потока — 2»

Регулятор ФРГ: заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию вряд ли рассмотрят до конца июня

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Global Look Press

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман сказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что заявка на сертификацию, поданная оператором российского газопровода «Северный поток — 2», скорее всего не будет рассмотрена до конца июня. Об этом сообщает РИА «Новости»

Для получения сертификата оператор учредил в ФРГ дочернюю компанию Nord Stream 2 AG.

«Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», — сказал Хоман.

Он добавил, что рассмотрение начнется только после предоставления документов.

«Если обратить внимание на различные [предусмотренные для этого] сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание [рассмотрения заявки] едва ли будет возможно в первом полугодии», — отметил глава регулятора.

Ранее издание Zeit написало, что председатель наблюдательного совета новой немецкой дочерней компании Nord Stream 2 AG Дитер Халле возможно прекратил исполнять свои обязанности из-за требования МИД Германии.

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