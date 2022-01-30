Украинский «Энергоатом» впервые в истории запустил в работу все 15 энергоблоков

Украинская национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) «Энергоатом» подключила к энергосистеме четвертый энергоблок Ровенской АЭС, сообщается на сайте компании.

«Сегодня, 30 января, в 05.45 энергоблок №4 Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения среднего планового предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива. Продолжается набор мощности», — говорится в публикации.

Таким образом, впервые за всю историю атомной энергетики Украины работают все 15 энергоблоков одновременно. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал договор с американской компанией Westinghouse Electric, согласно которому на территории страны планируется построить пять энергоблоков Хмельницкой АЭС, их общая стоимость составит около $30 млрд.

По данным экспертов, Россия, потерявшая украинские контракты на модернизацию и строительство АЭС, недосчитается как минимум $20 млрд.