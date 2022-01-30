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Стало известно, на что обращают внимание зумеры при устройстве на работу

SuperJob: зумеры при трудоустройстве обращают внимание на возможность удаленки и компенсацию трат

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Depositphotos

Представители поколения Z при выборе работодателя чаще других обращают внимание на возможность работать удаленно, компенсацию питания и оплату проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

К поколению Z, по данным компании, относятся люди, рожденные в 1997 году и позже, к поколению Y — родившиеся в 1981-1996 годах, к поколению X – в 1963-1980 годах.

«Поколение Z чаще ориентировано на удаленку (24%). Для молодых специалистов по сравнению с представителями предыдущих поколений также более важны такие составляющие компенсационных пакетов как компенсация питания (13%), оплата проезда в общественном транспорте (11%), возможность покупки продукции компании со скидкой (6%)», — говорится в исследовании.

В тоже время карьерный рост и обучение важны как и для миллениалов, так и для зумеров. Для более старшего поколения россиян важно наличие полиса ДМС в составе компенсационного пакета, гарантии фиксированного рабочего дня, возможность взять беспроцентную ссуду, льготные путевки и предоставление служебного транспорта.

Опрос проводился среди 1600 экономически активных жителей России старше 18 лет.

Ранее стало известно, какая работа подходит зумерам.

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