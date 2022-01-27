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Gazeta.Ru
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Раскрыта позиция Путина по майнингу в России

Bloomberg узнал, что Путин поддержал регулирование майнинга криптовалют в РФ

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Президент России Владимир Путин выступил в поддержку предложения Минфина о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, отвергнув идею Центробанка о полном их запрете. Об этом сообщает Bloomberg, ссылалась на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, глава РФ поддерживает инициативу ограничить майнинг регионами с избытком электроэнергии, такими как Иркутск, Красноярск и Карелия.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался уточнить агентству позицию Путина по этому вопросу.

На этой неделе Путин призвал российские Центробанк и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам. Он также пояснил, что предложение ЦБ запретить майнинг и криптовалюты связано с рисками для граждан страны.

Ранее Минфин России подготовил концепцию регулирования криптовалют без необходимости какого-либо запрета.

20 января ЦБ предложил запретить выпуск, майнинг, обращение цифровых валют на территории страны.

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