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Объем наличных на руках россиян побил рекорд и превысил 14 трлн рублей

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Объем наличных денег на руках у россиян в 2021 году вырос на 5% до рекордных 14,1 трлн рублей, говорится в сообщении Центробанка.

«Объем наличных денег в обращении на 1 января 2022 года составил 14,1 трлн рублей, что на 0,7 трлн рублей, или почти 5%, больше показателя годом ранее», — отмечается в публикации.

В 2021 году также выросло число банкнот и монет. Так, купюр стало больше на 0,07%, тем самым их число увеличилось до 6,833 млрд единиц, а монет — на 1,7%, до 60,3 млрд единиц.

Самая популярная купюра – 5000 рублей. В общем числе банкнот ее доля за 2021 год увеличилась с 31% до 33%. Второе место у купюры номиналом 1000 рублей. Однако ее доля стала меньше на 1%, упав до 22%. На третьем месте банкнота в 100 рублей. Ее доля не изменилась, оставшись на прошлогоднем уровне в 17%.

В 2021 году самой популярной монетой оказались 10 копеек, однако ее доля сократилась с 37% до 36%. Второе место у монеты в 1 рубль, на который приходится 13% от всех монет. Третье место поделили между собой 1 копейка и 50 копеек, чьи доли также одинаковы (по 11%).

В начале ноября банк «Русский стандарт» опубликовал исследование, где сообщалось, что за первые три квартала 2021 года россияне стали снимать и вносить в банкоматы более крупные суммы, чем за аналогичный период прошлого года.

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