ОНФ попросил кабмин установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России

Глава исполкома Общероссийского Народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов попросил премьер-министра России Михаила Мишустина поручить Росздравнадзору и Федеральной антимонопольной службе установить предельные отпускные цены на ПЦР-тесты в российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, ОНФ просит решить проблему доминирования частных лабораторий на рынке ПЦР-тестирования.

Отмечается, что представители ОНФ в период с 18-19 января проверили 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России. По итогам проверки было установлено, что стоимость ПЦР-теста резко отличается в зависимости от субъекта.

Так, стоимость теста ПЦР в 13 российских субъектах составляет более 2 тысяч рублей, в 11 регионах — более 2,5 тысячи рублей, в остальных регионах — не превышает 2 тысяч рублей. То есть, разница в цене теста ПЦР может достигать 500%, говорится в обращении Народного фронта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Срок исполнения поручения — 1 февраля.

В начале декабря 2021 года зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал снизить цены на ПЦР-тесты на коронавирус. Письмо с соответствующей инициативой он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. По словам депутата, стоимость ПЦР-тестов в коммерческих лабораториях составляет от 1500 до 3500 рублей, при этом его себестоимость составляет не более 500 рублей.