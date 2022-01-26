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Австралия заявила о готовности поставлять газ в Европу вместо России

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Issei Kato/Reuters

Федеральный министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт заявил о готовности страны доставлять сниженный природный газ (СПГ) в Европу в случае сокращения поставок российского газа. Об этом сообщает The Australian.

«Австралийские экспортеры сжиженного газа — это ведущие мировые компании, надежные поставщики, <…> способные поставлять энергию по всему миру», — сказал министр.

По его словам, Австралия может удовлетворить растущий мировой спрос и оставаться надежным поставщиком СПГ.

Соответствующее заявление Питт сделал после сообщений о том, США ведут переговоры с крупными компаниями-производителями энергоносителей по всему миру о возможности поставок в Европу дополнительного газа в случае предполагаемого «вторжения» России на Украину и срыва поставок.

По данным The Australian, в соответствующие переговорах участвовали представители австралийских газодобывающих и газоперерабатывающих компаний, а также ряд министров федерального правительства Австралии.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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