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Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2022 году

Экономист Финогенова: право на пенсию в 2022 году появится у мужчин в возрасте 61,5 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что в 2022 году страховую пенсию по старости смогут получить женщины и мужчины, достигшие возраста 56,5 и 61,5 года соответственно. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она напомнила, что в России начиная с 2019 года происходит повышение пенсионного возраста с «шагом» в полгода-год. Уже к 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Финогенова отметила, страховой стаж в 2022 году для назначения пенсии должен составлять 13 лет, а количество пенсионных коэффициентов быть равен не менее 23,4 баллов.

Начиная с 1 января 2022 года в России начал действовать беззаявительный порядок назначений страховых пенсий.

«Для того чтобы пенсия была назначена автоматически, необходимо подтвердить ПФР свое согласие через сайт Госуслуг», — рассказала экономист.

Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия планирует принять во время весенней сессии Государственной думы законопроект о 13-й пенсии и увеличить МРОТ до 15 тыс. руб.

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