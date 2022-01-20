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Источник в ЦБ объяснил публикацию доклада о криптовалютах приближением годовой премии

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Финансовый департамент ЦБ мог выдвинуть идею о запрете криптовалюты в России ради индекса цитирования в СМИ, напрямую влияющего на размер годовой премии. Об этом сообщил источник «Газеты.Ru» в Банке России.

«Никакой информации о разработке реальных законодательных инициатив [о запрете криптовалюты] у нас не рассказывали. Я думаю, что это сделано исключительно с целью обсуждения и сбора мнений от представителей рынка. Кроме того, KPI некоторых руководителей ставят в зависимость от индекса цитирования определенной темы в СМИ. Возможно, кому-то просто надо поднять этот индекс, а чем более спорными будут вопросы, тем лучше для цитируемости. К тому же у нас скоро годовая премия, сейчас как раз все отчитываются о результатах за год», — пояснил сотрудник ЦБ.

20 января Центробанк выступил за запрет майнинга и операций с криптовалютами на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.

Глава ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал предложение ЦБ «бредом и чушью». А сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Виталий Борщенко выразил надежду, что Банк России обсудит эту инициативу с заинтересованными сторонами и отраслями.

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