«Молдовагаз» полностью погасил долг перед «Газпромом»

«Молдовагаз» погасил текущую задолженность перед «Газпромом» после предупреждения о возможном прекращении поставок газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу молдавской компании.

«АО «Молдовагаз» полностью перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, поставленный в первой половине января 2022 года», — сказали в компании.

Сумма перевода составила $34 млн.

Ранее комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг за газ «Газпрому», чтобы избежать отключения газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

До этого парламент Молдавии объявил чрезвычайное положение на территории страны на фоне «газового кризиса». ЧП будет действовать в течение 60 дней. Решение поддержали 58 депутатов (из 101) от правящей партии «Действие и солидарность». При этом оппозиционные парламентарии предложение властей Молдавии не поддержали.

Премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила, что к кризисной ситуации привел результат коммерческих отношений между «Молдовагазом» и российским «Газпромом».