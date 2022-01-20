Назван размер убытков, которые понесли банки Казахстана в ходе беспорядков

Казахстанские банки во время беспорядков понесли убытки в размере 4 млрд тенге ($9,2 млн). Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Основная часть этой суммы — стоимость уничтоженных банкоматов,1,6 млрд тенге (около 280 млн рублей). Из банкоматов украдено полмиллиарда тенге (87,5 млн рублей), ущерб офисам — 750 миллионов тенге (131 млн рублей).

Эксперты предварительно оценили общую сумму потерь экономики Казахстана после беспорядков. В настоящее время отсутствуют данные о точном количестве предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за беспорядков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. В пресс-службе главы государства уточнили, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.