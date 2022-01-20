Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
МВД назвало «преждевременным» возврат штрафа за превышение средней скорости 06:39
Японские врачи рассказали, как протекает COVID-19 у курильщиков 06:33
Снег и до -4°C ожидается в Москве 06:27
Ходившую на четвереньках таджикскую девочку поставил на ноги осетинский хирург 06:06
Зеленский заявил, что угроза ввода санкций провоцирует Москву на эскалацию 06:01
Экс- президент «Локомотива» порассуждала о будущем Семака 05:47
Рублев вышел в третий круг Australian Open 05:39
Посол в ЦАР озвучил версию убийства российских журналистов в 2018 году 05:34
Россиян предупредили об аномальном потеплении 05:29
Сотрудников мэрии российского города эвакуировали из-за сообщения о минировании 05:20

Назван размер убытков, которые понесли банки Казахстана в ходе беспорядков

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Казахстанские банки во время беспорядков понесли убытки в размере 4 млрд тенге ($9,2 млн). Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Основная часть этой суммы — стоимость уничтоженных банкоматов,1,6 млрд тенге (около 280 млн рублей). Из банкоматов украдено полмиллиарда тенге (87,5 млн рублей), ущерб офисам — 750 миллионов тенге (131 млн рублей).

Эксперты предварительно оценили общую сумму потерь экономики Казахстана после беспорядков. В настоящее время отсутствуют данные о точном количестве предприятий, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за беспорядков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин. В пресс-службе главы государства уточнили, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть