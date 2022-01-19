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АТОР раскрыла цены «вакцинных туров» в Турцию

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Global Look Press

Туроператоры стали открывать продажи «вакцинных туров» в Турцию, где туристы могут привиться вакциной, одобренной ВОЗ. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что самые дешевые туры в Турцию для получения вакцины начинаются от 46 тыс. рублей. В эту сумму входит перелет из Москвы в Стамбул и обратно, проживание на две ночи в трехзвездочном отеле с завтраком, трансфер из аэропорта до отеля и обратно в аэропорт, трансфер к месту вакцинации и обратно в отель, услуги русскоговорящего гида и сопровождение туриста на процедуре вакцинации.

Вакцины, которые делают в Турции, двухкомпонентные, делают их в частных клиниках. При этом никаких «однокомпонентных» вакцин в Турции нет.

Учитывая, что не все больницы в Турции оказывают услуги вакцинации иностранцам, нужно сопровождение, чтобы знать, куда ехать. Так, сопровождающий русскоязычный представитель сначала помогает туристу заполнить анкету на турецком языке (на английском или русском ее нет). Потом отдать эту бумагу клерку, которые вбивает личные данные и выдает талон. С ним турист едет на вакцинацию.

Туристы, которое уже сделали прививки, отметили, что после первого укола появляются сертификаты в электронном виде в специальном турецком приложении. Чтобы получить заветный евросертификат EU DCC, благодаря которому можно путешествовать в ранее закрытые для посещения страны, необходимо сделать укол вторым компонентом вакцины.

В середине ноября сообщалось, что граждане России могут поехать в Сербию, Германию, Хорватию или Грецию, чтобы привиться впервые или ревакцинироваться от короновавируса.

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