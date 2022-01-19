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Стало известно, где больше всего в России подорожало жилье

Росбанк: цены на вторичном рынке жилья в декабре сильнее всего росли в Калининграде

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Сильнее всего жилье на вторичном рынке в декабре подорожало в Калининграде и Новосибирске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росбанка.

«В декабре лидерами по росту цен на вторичном рынке жилья стали Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург. Темп роста стоимости квадратного метра в Калининграде составил 9,9%, а в Новосибирске — 8,9%», — говорится в исследовании.

В Петербурге цена на «вторичку» выросла на 8%, чуть менее 8% декабрьский прирост цен составил в Курске и Сочи.

При этом, самые высокие цены на вторичном рынке все еще в Москве — жилой квадратный метр в декабре стоил 277,4 тыс. рублей. Второе место в рейтинге дороговизны «квадрата» занимает Сочи, за ним идет Петербург.

Среди новостроек в декабре быстрее всего подорожала недвижимость в Архангельске — на 7,7%, в Чебоксарах — на 7,3%, в Петрозаводске — на 7,2%.

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать загородные участки из-за недоступности городского жилья. За 2021 год рекордно выросло предложение по земельным участкам в пригородах Новосибирска, Красноярска, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Казани, Краснодара и Калининграда.

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