В Бундестаге призвали ускорить сертификацию «Северного потока — 2»

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ не должно препятствовать сертификации «Северного потока — 2», это ставит под угрозу энергоснабжение Европы. Об этом сообщает ТАСС.

«Разные стороны пытаются, исходя из различных мотивов, смешать воедино важность энергоснабжения Европы с геополитическими интересами. Данный проект был и останется прежде всего экономическим и энергетическим. Использование его в качестве орудия для достижения других политических целей является неправильным и ставит под угрозу энергоснабжение Европы», — заявил Котре.

Он отметил, что политики не должны затормаживать этот процесс, как это делает федеральное правительство. Оно, наоборот, должно ускорить реализацию сертификации газопровода.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членам альянса надо пользоваться разными источниками поставок газа для своих стран. Он отметил, что все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам.