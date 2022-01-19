ЦБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг не смогли договориться о механизме борьбы с онлайн-казино

Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут прийти к компромиссу, как исполнять принятый прошлым летом закон 355-ФЗ, выяснила «Газета.Ru».

Согласно новым правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Для этого ФНС должна составить специальный список организаций, через которые игроки делают переводы в адрес онлайн-казино. Сейчас он находится в разработке. Пока списка нет, российским банкам предлагается блокировать транзакции в адрес казино и лотерей через Единый реестр доменных имен. Однако доступа к нему у банков нет.

ЦБ выступает за полный доступ банков к этому реестру. «Банк России поддерживает необходимость предоставления банкам прямого доступа к реестру», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

У Росфинмониторинга схожая позиция, там предлагают дать банкам возможность скачивать базу данных реестра. «У банков должна быть возможность подгружать список в свои информационные системы», — отметили в ведомстве.

Источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил «Газете.Ru», что в надзорном органе против обеих инициатив. Там считают, что банкам надо дать ограниченный доступ к базе доменов.

Подробнее о споре трех ведомств и о том, как отразятся новые правила на самих игроках онлайн-казино – в материале «Газеты.Ru».