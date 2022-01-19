Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Турции загорелось шоссе после взрыва на нефтепроводе 01:06
В ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире 00:59
Исследование показало, чего женщины и мужчины ищут на сайтах знакомств 00:54
Канадский журналист назвал Овечкина чудом природы 00:49
На Украине три стеклозавода остановили производство из-за цен на газ 00:42
Иммунолог назвал группы людей, больше всего подверженных риску от «омикрона» 00:40
В Болгарии восхитились желанием Путина построить железную дорогу на Крайнем... 00:39
Агент футболиста «Динамо» Тюкавина отреагировал на фото игрока... 00:31
Москвичку осудили за трату денег из найденного кошелька 00:22
В США утверждают, что Россия якобы может напасть на Украину с территории... 00:20

ЦБ, Роскомнадзор и Росфинмониторинг не смогли договориться о механизме борьбы с онлайн-казино

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут прийти к компромиссу, как исполнять принятый прошлым летом закон 355-ФЗ, выяснила «Газета.Ru».

Согласно новым правилам, Федеральная налоговая служба (ФНС) может блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям.

Для этого ФНС должна составить специальный список организаций, через которые игроки делают переводы в адрес онлайн-казино. Сейчас он находится в разработке. Пока списка нет, российским банкам предлагается блокировать транзакции в адрес казино и лотерей через Единый реестр доменных имен. Однако доступа к нему у банков нет.

ЦБ выступает за полный доступ банков к этому реестру. «Банк России поддерживает необходимость предоставления банкам прямого доступа к реестру», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе регулятора.

У Росфинмониторинга схожая позиция, там предлагают дать банкам возможность скачивать базу данных реестра. «У банков должна быть возможность подгружать список в свои информационные системы», — отметили в ведомстве.

Источник, близкий к Роскомнадзору, сообщил «Газете.Ru», что в надзорном органе против обеих инициатив. Там считают, что банкам надо дать ограниченный доступ к базе доменов.

Подробнее о споре трех ведомств и о том, как отразятся новые правила на самих игроках онлайн-казино – в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть