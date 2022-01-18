Премьер Молдавии заявила, что республика может ввести режим ЧП из-за нехватки газа

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что правительство рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за угрозы прекращения поставок газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это будет необходимо, чтобы правительство могло быстро принимать решения и реагировать на ситуацию», — пояснила премьер.

По ее словам, власти рассматривают различные варианты действий и все будет зависеть от того, сможет ли «Молдовагаз» вовремя погасить долги перед «Газпромом».

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выступил за новый контракт с «Газпромом». Политик напомнил, что соглашение было подписано еще в 2008 году, и с тех пор многократно продлевалось. При этом вице-премьер подчеркнул, что ни в переговорах, ни в самом документе нет политических условий. Он подтвердил, что у «Молдовагаза» не хватает почти половины средств для платежа аванса за январь в размере в $65 млн, который необходимо произвести до 20 января.

12 января «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.