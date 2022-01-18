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Цена нефти Brent поднялась до $88 за баррель впервые с 2014 года

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Hasan Jamali/AP

Цена на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,76% и достигла $88 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

В последний раз нефть марки Brent достигала отметки в $88 за баррель в октябре 2014 года.

Сейчас нефть торгуется на уровне $87,86 за баррель (+1,6%).

Рано утром 18 января нефть марки Brent стоила $87, таких показателей также не было с октября 2014 года.

12 января стоимость нефти поднялась до отметки $85 за баррель.

Цены начали расти 10 января 2022 года из-за опасений инвесторов в перебоях с поставками, связанных с ситуацией в Казахстане.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. После этого протесты распространились на другие города страны, включая Алма-Ату, и переросли в массовые беспорядки, которые длились несколько дней.

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