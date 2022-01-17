На борьбу с «черными лесорубами» предложили выделять почти по ₽5 млрд в год

Минприроды подготовило концепцию законопроекта о федеральном государственном контроле за лесом, в соответствии с которым Рослесхозу ежегодно будет выделяться 4,75 млрд руб. Об этом сообщает РБК.

Документ подготовлен в соответствии с поручениями вице-премьера Виктории Абрамченко, которая осенью прошлого года заявляла, что функции федерального надзора нужно передать Рослесхозу. Агентство, в свою очередь, необходимо преобразовать в службу, наделенную надзорными полномочиями.

Средства должны пойти на контроль оборота леса: приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, а также охрану и воспроизводство лесов. Среди задач, на которые предполагается тратить средства — борьба с так называемыми «черными лесорубами».

По данным кабмина, в России каждый год незаконно вырубается от 10 до 30 млн куб. метров промышленного леса. Ущерб от таких вырубок оценивается в 20-60 млрд руб. Часть из них приходится на «черных лесорубов», часть — на вырубки, оформляемые по подложным документам.

Директор лесных программ Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Андрей Щеголев в январе говорил «Газете.Ru», что проблема незаконных и «полузаконных» лесных вырубок в стране кроется не в недобросовестных компаниях, а в законах.