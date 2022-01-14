Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Папарацци сняли жену Криса Нота в слезах и без обручального кольца 14:02
Названа точная причина отравления подростков в Бийске 14:02
Ковтун: тренеры не избивают, но Тарасова мне могла иногда «прописать» 14:00
В России предложили вдвое поднять планку автомобильного «налога... 13:59
Россиянка погибла в ходе погромов в Казахстане 13:52
Генсек НАТО предположил, что РФ занимается «циничным манипулированием»... 13:52
Лавров назвал «красные линии» в отношениях с НАТО 13:50
Российская биатлонистка объяснила, почему белорусские спортсменки выступают лучше 13:42
Умер музыкант Талгат Тухтамышев 13:41
Минюст хочет запретить «молдавскую схему» вывода денег за границу 13:39

Силуанов назвал главные риски для экономики России в 2022 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Дефицит рабочей силы, геополитика и торговый протекционизм являются главными рисками для российской экономики в 2022 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, сообщает РИА «Новости».

«Если мы говорим про риски – то это, конечно, риск дефицита рабочей силы. Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда», — ответил Силуанов на вопрос модератора об основных рисках для роста российской экономики в текущем году.

Министр пояснил, что ситуация на рынке труда сейчас похожа на ту, которая ранее наблюдалась в электроэнергетике. Там стоимость ресурсов была низкой, и у компаний не было стимулов внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью.

«Есть риски ESG (экологического, социального и корпоративного управления — прим. «Газеты.Ru»). Большой риск у нас - геополитика тоже. И торговый протекционизм», — добавил он.

По его словам, несколько лет назад введение запрета на экспорт или ограничение поставок определенной группы товаров было бы сложно представить, но сейчас подобные решения обсуждаются и вводятся.

«Это риск, который мы видим в мировой экономике, которой будет мешать росту», — объяснил глава Минфина.

Ранее крупные розничные сети предложили для себя ограничения. X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» готовы до конца 2022 года устанавливать наценки на самые дешевые базовые продукты на уровне не более чем 10%. Власти рассчитывают, что инициативу поддержат и другие ритейлеры.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть