Силуанов назвал главные риски для экономики России в 2022 году

Дефицит рабочей силы, геополитика и торговый протекционизм являются главными рисками для российской экономики в 2022 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, сообщает РИА «Новости».

«Если мы говорим про риски – то это, конечно, риск дефицита рабочей силы. Но может быть, это как раз подстегнет к росту производительности труда», — ответил Силуанов на вопрос модератора об основных рисках для роста российской экономики в текущем году.

Министр пояснил, что ситуация на рынке труда сейчас похожа на ту, которая ранее наблюдалась в электроэнергетике. Там стоимость ресурсов была низкой, и у компаний не было стимулов внедрять новые технологии и заниматься энергоэффективностью.

«Есть риски ESG (экологического, социального и корпоративного управления — прим. «Газеты.Ru»). Большой риск у нас - геополитика тоже. И торговый протекционизм», — добавил он.

По его словам, несколько лет назад введение запрета на экспорт или ограничение поставок определенной группы товаров было бы сложно представить, но сейчас подобные решения обсуждаются и вводятся.

«Это риск, который мы видим в мировой экономике, которой будет мешать росту», — объяснил глава Минфина.

Ранее крупные розничные сети предложили для себя ограничения. X5 Group, «Магнит» и «Бристоль» готовы до конца 2022 года устанавливать наценки на самые дешевые базовые продукты на уровне не более чем 10%. Власти рассчитывают, что инициативу поддержат и другие ритейлеры.