Боррель рассказал, почему ЕС не может запретить строительство «Северного потока — 2»

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является частным проектом, и, пока он строится в соответствии с европейскими нормами, его нельзя запретить, передает ТАСС.

«Это (проект «Северный поток - 2». — прим. ред.) частные инвестиции, проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Инфраструктура готова, проходит процесс квалификации в регуляторах: сначала Германии, а затем Евросоюза, которые определят, может или нет эта инфраструктура функционировать внутри системы газовых поставок Европы», — отметил Боррель.

Он также заявил, что не рассматривает эту инфраструктуру «как приоритетную для ЕС». Также Еврокомиссия и институты ЕС не могут запретить такие инфраструктуры, которые «строятся в соответствии с правилами».

По словам главы евродипломатии, запуск «Северного потока — 2» будет зависеть только от решения регуляторов, если ситуация вокруг Украины не обострится.

10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен из-за его несоответствия требованиям Евросоюза.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал сенат США проголосовать за санкции против «Северного потока — 2».

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о создании Украиной планов будущих юридических шагов, основная цель которых – помешать запуску «Северного потока – 2». По словам Витренко, правительство Украины предпринимает «максимум усилий», чтобы противостоять запуску газопровода.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, и другие страны, в том числе Украина.