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Пенсии россиян могут проиндексировать уже с 1 января

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Анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным индексация пенсий, вероятно, будет проводиться с 1 января текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по соцполитике Елену Бибикову.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — отметила сенатор Совета Федерации.

По словам Бибиковой, речь о соответствующем поручении российского главы в части индексации пенсий шла в 2021 году, когда принимался бюджет на 2022 год и на плановый период до 2024 года.

Предположительно, средняя пенсия россиян вырастет, когда осуществят индексацию, на 1,4 тыс. руб., добавила сенатор.

12 января стало известно, что Путин инициировал индексацию пенсий выше уровня инфляции. Речь об индексации выплат соотечественникам чуть выше инфляции на 8,6%.

Ранее гражданам России, которых сократили на работе в предпенсионном возрасте, разрешили выходить на пенсию на два года раньше.

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