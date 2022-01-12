В бундестаге осудили требования Украины «разобрать уже готовый» СП — 2

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что Германии действительно необходим «Северный поток — 2», так как он способен стабилизировать цены на газ. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2».

«Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными. Это является, в том числе, вмешательством в дела третьей стороны», — сказал Котре.

По его словам, такие заявления украинского посла «отбрасывают тень на международную репутацию» ФРГ.

Ранее Котре объяснил, что газопровод «Северный поток — 2» не вводится в эксплуатацию из-за боязни канцлера страны активно призывать к началу использования данного проекта.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.