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В США признались, что нарочно замедляют запуск «Северного потока — 2»

Нуланд: США работают с ФРГ и ЕС, чтобы задержать запуск «Северного потока — 2»

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Сергей Карпухин/Reuters

Власти США работают с коллегами в Германии и Евросоюзе в целом для того, чтобы замедлить запуск работы газопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе брифинга заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, сообщает ТАСС.

«Действующее германское правительство приняло значительные шаги для этого. Оно также вновь подтвердило договоренности, которых мы достигли с предыдущим правительством, относительно того, что произойдет с «Северным потоком — 2», а именно то, что его работа будет приостановлена, если Россия прибегнет к агрессии против Украины», — сказала она.

По ее словам, Вашингтон не видит со стороны Москвы шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, и это необходимо для переговоров с Россией.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 членов сената.

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