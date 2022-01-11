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Аналитик Коган объяснил, чем грозит повышение ставок ФРС России

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J. Scott Applewhite/AP

Повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США может привести к падению рубля относительно доллара. Об этом заявил агентству «Прайм» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Согласно его прогнозам, в 2022 году ставка может быть повышена до 0,75-1%, а в 2023 году может дойти до 1,75-2%. ФРС при этом будет ориентироваться на безработицу, темпы роста ВВП и инфляцию, отметил он.

«Для России здесь очевидное последствие – это падение рубля относительно доллара, так как с ростом ставки будет расти стоимость вкладов и облигаций в американской валюте, и инвесторы могут начать выходить из России, перекладываясь в доллар», — считает Коган.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США готова повысить базовую процентную ставку в более ранние сроки и более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Регулятор в своем решении сослался на хорошие темы укрепления экономики и высокий уровень инфляции. После этого индекс Nasdaq упал больше чем на 3%, S&P 500 — почти на 2%, Dow Jones — на 1%.

Также ФРС повысила оценку инфляции в 2022 году с 2,2% до 2,6%.

В ноябре 2021 года инфляция в Штатах достигла рекордной отметки с 1982 года. Темпы роста потребительских цен ускорились с октябрьских 6,2% до 6,8% в годовом выражении, в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%. Подорожали в первую очередь бензин, жилье, продукты и проезд в транспорте.

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