В США сообщили о проблемах у демократов из-за «Северного потока – 2»

Представители демократической партии сената США оказались в «неудобном» положении из-за голосования о введении санкций против российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает портал Axios.

На этой неделе демократы оказались перед неудобным выбором: либо выступить против президента США Джо Байдена, либо проголосовать против санкций, сообщает издание.

Голосование должно стать частью сделки по утверждению номинаций президента США Джо Байдена на посты в Госдепе. Республиканцы обещали тормозить утверждение номинантов в том случае, если против «Северного потока — 2» не будут введены санкции.

Ранее в СМИ появилась информация, что американские сенаторы 14 января проведут голосование по вопросу санкций против «Северного потока — 2». Чтобы законопроект был одобрен, его должны поддержать 60 членов сената.

По мнению представителя Госдепартамента США Неда Прайса, проект новых санкций от республиканцев способен ослабить взаимоотношения Вашингтона и европейских союзников. Также он подчеркнул, что поправка от сенатора-республиканца Теда Круза не является «подлинным прогрессом» в противостоянии агрессии Москвы и защите Киева.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина.