Биткоин упал ниже $40 тысяч впервые с сентября

Курс биткоина упал ниже $40 тыс. впервые с 21 сентября, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Криптовалюта продолжает снижение после того, как в ноябре установила исторический максимум на отметке в $69 тыс., ее стоимость опустилась более чем на 42%.

Цена биткоина начала падать на фоне ситуации в Казахстане, где 2 января начались беспорядки после подорожания сжиженного газа. В республике расположено 18% всех мировых мощностей по добыче криптовалюты. Так, стоимость биткоина снизилась до $44,15 тыс.

Эксперты выразили уверенность, что в 2022 году цены криптовалют продолжат падение, а правительства разных стран начнут ограничивать крипторынок. По мнению специалистов, кризисные явления в США и мировой экономике в целом будут нарастать, и скажутся на криптовалютах, которые скорее всего продолжат падать в цене.