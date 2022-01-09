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До двух третей работодателей в России смогут повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году

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Зарплаты сотрудникам в 2022 году смогут повысить до двух третей компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов в сфере рекрутинга.

По словам директора департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter и руководителя проекта «Банк данных заработных плат» Натальи Даниной, 67% руководителей компаний рассчитывают увеличить оклады сотрудников. При этом более 19% пересмотрели зарплаты сотрудников еще в декабре 2021 года, еще 18% компаний проведут индексацию в этом январе, 9% — в феврале, 15% — в марте-апреле.

Еще 27% работодателей заявили об отсутствии изменений зарплат сотрудников, а о возможном снижении оклада задумался 1% предприятий.

Медиана планируемого изменения заработной платы составляет 5%.

«Отмечу, это этот показатель в последние несколько лет держится на одном уровне, но по факту пересмотр может быть и более значительным. Кроме того, заработные платы внутри одной компании растут непропорционально: кому-то оклад могут увеличить на 13%, кому-то — на 4%», — уточнила Данина.

В свою очередь в сервисе Superjob заявили, что повышать зарплаты в этом году планируют 29% компаний. Это больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Не будут индексировать оклад 41% работодателей.

Ранее сообщалось, что большинство россиян планируют сменить работу в 2022 году.

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