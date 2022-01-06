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Правительство Казахстана установило предельные цены на сжиженный газ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство Казахстана временно установило предельные цены на сжиженный нефтяной газ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Цена в Мангистауской области составит 50 тенге (0,11$) за литр, в Алма-Ате — 65 тенге (0,15$), в Нур-Султане — 70 тенге (0,16$).

Ранее в Казахстане на 180 дней ввели государственное регулирование цен на ключевые товары, в том числе на автомобильный газ и другое топливо.

Кроме госрегулирования цен на газ, бензин и дизельное топливо, были приняты и другие меры — на полгода введен запрет на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на 3 месяца — картофеля и моркови. В кабмине Казахстана назвали эти товары ключевыми и социально значимыми.

Кроме того, в казахстанском правительстве заявили о необходимости восстановить работу пострадавших в ходе протестов и погромов банков и других финансовых организаций.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал срочные поручения правительству на фоне ситуации в Казахстане.

В Казахстане продолжаются протесты, начавшиеся 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля).

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