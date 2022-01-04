Боррель отказался обсуждать «Северный поток — 2» с Киевом

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не будет обсуждать в ходе предстоящего визита в Киев «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью Польскому агентству печати.

«Вопрос о «Северном потоке — 2» теперь находится в руках германского регулятора. Сейчас мы сосредотачиваем все наши усилия на снятии напряженности и предотвращении ухудшения ситуации», — сказал Боррель.

Боррель планирует посетить Украину 4–6 января и отправиться на линию соприкосновения на Донбассе. Поездка призвана подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, по мнению Еврокомиссии, «когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».

Борреля будет сопровождать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Сначала они отправятся на восток страны и «линию соприкосновения». Позже поедут в Киев, где встретятся с представителями власти государства.