Стало извсетно, как выросли пенсии в новом году

В 2022 году выросли пенсии россиян. О том, какие надбавки по выплатам ждут разных категорий граждан пояснила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Эксперт в разговоре с агентством «Прайм» сообщила, что индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составила 5,9%. Она была проведена с 1 января наступившего года.

Финогенова отметила, что это означает рост стоимости 1 ИПК для расчета уровня страховой пенсии до 104,69 рублей. По ее словам, фиксированная выплата, составит 6 401 рублей.

Рост фиксированной выплаты поднимет доплаты, привязанные к ее размеру. К ним относятся: доплаты за иждивенца и пенсиям инвалидов I группы, за сельский и северный стаж, доплата и для 80-ти летних граждан.

Эксперт напомнила, что с 1 апреля, будут проиндексированы социальные пенсии на 7,7%. Тогда среднегодовой размер страховой пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рублей, а социальной пенсии — 10 307 рублей».

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