Транзит газа из России через Украину в Словакию достиг самого низкого уровня со 2 ноября

В начале 2022 года транзит российского газа через территорию Украины по направлению в Словакию упал до минимума за два месяца, сообщило Reuters со ссылкой на информацию словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Прокачка через пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 миллионов кубометров, что стало самым низким показателем транзита со 2 ноября.

Ранее стало известно, что на фоне аномально теплой погоды отбор газа из европейских поземных хранилищ сократился до рекордного значения.

Значительное потепление в Европе связано с пришедшими в регион субтропическими воздушными массами. Так, в Австрии и Великобритании в новогоднюю ночь были обновлены температурные рекорды.

В последний день минувшего года стоимость топлива на европейском рынке опустилась ниже $800 за 1 тыс. кубов — впервые с 10 ноября.