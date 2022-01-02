Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Тренер сборной России рассказал, кто из лыжников его разочаровал 10:13
В Эгейском море найдена затонувшая 80 лет назад подлодка 10:07
В Японии нашли средство для снижения высокого кровяного давления 10:04
Нападающий молодежной сборной России ответил на обвинения в пьянстве 10:02
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Рязанской области 09:50
Ученые установили причину длительного заболевания коронавирусом 09:41
Названо «уникальное» достижение Украины 09:41
Подозреваемый в убийстве девушки в Новосибирске хотел попасть на ее... 09:23
В парламенте Британии пообещали «суровые последствия» в случае... 09:01
Более 20 человек пострадали в смертельном ДТП в Рязанской области 09:00

Транзит газа из России через Украину в Словакию достиг самого низкого уровня со 2 ноября

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

В начале 2022 года транзит российского газа через территорию Украины по направлению в Словакию упал до минимума за два месяца, сообщило Reuters со ссылкой на информацию словацкого газотранспортного оператора Eustream.

Прокачка через пункт Велке Капушаны сократилась с 84 до 49 миллионов кубометров, что стало самым низким показателем транзита со 2 ноября.

Ранее стало известно, что на фоне аномально теплой погоды отбор газа из европейских поземных хранилищ сократился до рекордного значения.

Значительное потепление в Европе связано с пришедшими в регион субтропическими воздушными массами. Так, в Австрии и Великобритании в новогоднюю ночь были обновлены температурные рекорды.

В последний день минувшего года стоимость топлива на европейском рынке опустилась ниже $800 за 1 тыс. кубов — впервые с 10 ноября.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть