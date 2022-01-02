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В России ограничили экспорт одного из ключевых товаров

Экспорт леса из России в 2022 году ограничили с 2022 года

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

С 2022 года в России ужесточается экспорт древесины — на вывоз некоторых видов пиломатериалов будут введены повышенные ставки на экспорт, сообщает ТАСС.

«Это сделано для увеличения объема экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, а также для пресечения перетоков одних товарных групп в другие», — указано в сообщении Минпромторга.

Новые ограничения вступают в силу с 2 января и будут действовать до 31 декабря 2022 года. Для хвойных пород была установлена ставка 200 евро за 1 куб. м, для ценных лиственных пород — от 250 до 370 евро за 1 куб. метр. В целом, под ограничения попали лесоматериалы влажностью более 22% и толщиной и шириной более 10 см.

Кроме того, было ограничено число пограничных переходов, через которые можно будет вывозить древесину — железнодорожные пункты пропуска Люття на границе с Финляндией и Хасан на границе с КНДР.

Ранее Андрей Щеголев из WWF предложил выращивать древесину на «лесных огородах».

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