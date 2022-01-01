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Запасы газа на Украине упали почти вдвое за год

Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились на 43% за год

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РИА «Новости»

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины составили на 1 января 13,517 млрд куб. м, что на 43% меньше, чем годом ранее, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Укртрансгаз».

На сегодняшний день подземные хранилища Украины заполнены на 43,7%, а свободные мощности составляют 16,452 млрд кубометров.

Несколькими днями ранее в «Газпроме» сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах Украины опустились до исторического минимума — 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не может пока обеспечить поступление газа из альтернативных РФ источников.

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, соглашение предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд. куб. м газа ежегодно с 2021 по 2024 год на основе правила «Качай или плати»: российский «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

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