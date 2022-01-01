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Физический поток газа по «Ямалу — Европе» в Германию не возобновился

Gascade: физический поток газа по «Ямалу – Европе» в ФРГ с 1 января 2022 года так и не возобновился

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Физический поток газа по газопроводу «Ямал — Европа в Германию» с 1 января 2022 года пока так и не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газотранспортного оператора Gascade.

При этом реверсные поставки в Польшу выросли в 4 раза — до 507 тыс. куб. м в час с около 121,5 тыс. кубометров накануне. Уточняется, что на январь «Газпром» забронировал 21,6% предложенных мощностей прокачки, что составляет 19,28 млн куб. м газа в сутки.

«Газпром» начал снижать объем бронирования транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» в декабре. На 17 декабря компания выкупила 27 млн. куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн. из доступных 89,1 млн. куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным. Аналогичная ситуация сохранилась и на следующий день.

По словам официальный представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, все обвинения в адрес компании в недостаточных объемах поставок газа на европейский рынок беспочвенны. По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

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