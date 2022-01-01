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В России с 1 января изменился размер пенсий

Россиянам проиндексируют пенсионные выплаты на 5,9 и 7,7% в 2022 году

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырастет размер страховой пенсии, а социальной — на 7,7%. Так, средняя выплата превысит 17 тыс. рублей, это почти тысячу больше, чем в 2021 году, сообщает «Российская газета».

При этом суммы пенсионных выплат могут различаться в зависимости от региона.

Право на страховую пенсию в 2022 году имеют женщины с 56,5 года, а мужчины — с 61,5. Для того, чтобы получать подобные выплаты необходим определенный стаж, а также величина пенсионного коэффициента. В 2022 году они должны составлять не менее 13 и 23,4 соответственно.

На 25% вырастут у пенсии у пожилых людей, проживающих в сельской местности. Получить выплаты смогут только неработающие пенсионеры, стаж которых в сельхозсфере составляет не менее 30 лет.

Социальные доплаты также получат граждане, пенсии которых оказались ниже нового прожиточного минимума — 14 009 рублей.

С 2022 года также вступят в силу новые правила выплат пенсий. Кроме того, пенсии не смогут удерживать за долги, если человека признали банкротом.

В начале декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал законы, определяющие бюджеты ПФР, ФСС и ФОМС на 2022-2024 годы. Так, среднегодовой размер страховой пенсии в 2022 году составит 17 115 рублей, в 2023-м — 17 893 рубля, в 2024-м — 18 733 рубля.

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