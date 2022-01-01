В России запретили фруктовые вина

В России акцизы на виноград и виноматериалы повысились с 1 января 2022 года на 3,2% и на 3,1% соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российской Налоговый кодекс.

В соответствующем документе прописано, что акциз на виноград, который используют для производства вина, игристого вина (шампанского), ликерного вина с защищенным географическим указанием, с защищенным названием места происхождения (специального вина), виноматериалов, виноградного сусла, спиртных напитков, созданных по технологии полного цикла, произведенных в налоговом периоде, в наступившем году будет увеличен до 32 рублей за тонну, на виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло — до 33 рублей за литр.

При этом акциз на фруктовые вина, кроме игристых вин (шампанских) и ликерных вин, в 2022 году также повысится до 33 рубля за литр (рост на 3,1%), на вина без этилового спирта — 43 рубля (рост на 4,9%), на игристые вина — 43 рубля за литр (рост на 4,9%).

Кроме того, фруктовые алкогольные напитки больше не смогут именоваться вином. Слово «вино» на этикетке разрешено использовать только в отношении напитков, которые были получены в результате брожения винограда.

Ранее сообщалось, что участники рынка производителей вина и другой винодельческой продукции предупредили правительство о риске потерять более 15 млрд рублей из-за завершения моратория на действие закона изменившего классификацию винодельческой продукции