Американские чиновники призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Более двух десятков дипломатов и сотрудников в сфере нацбезопасности США призвали президента Джо Байдена опубликовать список «самых болезненных санкций», которые Вашингтон готов ввести против России в случае «эскалации» ситуации с Украиной. Об этом сообщает Associated Press.

Уточняется, что группа из 24 бывших чиновников и экспертов по России — туда входят несколько официальных лиц, работавших в администрациях Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона - опубликовала заявление, в котором призвала Байдена немедленно: и публично изложить штрафы, с которыми столкнется Россия, если Путин «продолжит военные действия».

«Такой ответ будет включать в себя пакет серьезных и болезненных санкций, которые будут применены немедленно, если Россия нападет на Украину. В идеале о плане этих санкций следует сообщить в Москву, чтобы Кремль имел четкое представление о масштабах экономического удара, с которым он столкнется», — следует из документа.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Джо Байденом 30 декабря сделал серьезное предупреждение американскому лидеру.

Байден же заявил, что предупредил Путина о «высокой цене» за Украину — он дал понять, что Россия якобы не может вторгаться на территорию Украины.