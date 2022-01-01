Россиянам стало проще получить налоговый вычет при покупке недвижимости

С 1 января россиянам стало проще и быстрее получить налоговые вычеты по НДФЛ при покупке недвижимости. Нововведение прокомментировал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин, сообщает РИА «Новости».

По инициативе Минфина законодатели изменили порядок предоставления отдельных социальных и имущественных вычетов по НДФЛ. Они могут быть предоставлены налогоплательщику в том же налоговом периоде, когда было подано обращения работодателю с письменным заявлением.

Паюшин напомнил, что ранее для получения вычета было необходимо ждать как минимум год, однако сам механизм нововведения пока вызывает вопросы.

По его словам, в настоящее время нейчас налоговую декларацию в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) можно оформить только на следующий год.

«Иными словами, год должен быть закрыт полностью. Что делать с декларацией в случае оформления вычета в том же году, пока ответа на этот вопрос ФНС не дает», — сказал юрист, выразив надежду, что разъяснения от ФНС будут получены в ближайшем будущем.

Ранее юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру.

Накануне «Газета.Ru» рассказала о законах, которые вступят в силу в 2022 году. В частности, в наступившем году россиянам придется заплатить НДФЛ с процентов по вкладам в банках, а обязательный техосмотр для личных авто будет отменен.