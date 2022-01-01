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В России вырос прожиточный минимум

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С 1 января прожиточный минимум Россиян вырос до 12 654 рублей, следует из закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Эта сумма — новый прожиточный минимум на душу населения (прежний — 11,6 тыс. рублей), для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Также вырастет и минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей (ранее — 12,7 тыс. рублей). На повышение указанных показателей направят около 30 млрд рублей из федерального бюджета.

Оба показателя будут проиндексированы не на 2,5%, как ожидалось, а на 8,6% — такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин поручил добиться того, чтобы рост важных социальных величин опережал инфляцию. Соответствующий закон Путин подписал 6 декабря.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о законах, которые вступят в силу в 2022 году. В частности, в наступившем году россиянам придется заплатить НДФЛ с процентов по вкладам в банках, а обязательный техосмотр для личных авто будет отменен.

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