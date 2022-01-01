Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский надеется, что в 2022 году украинское военные сфотографируются в Крыму 02:04
В Татарстане при пожаре пострадали пять человек, в том числе трое детей 01:38
Новый 2022 год наступил на всей территории России 01:27
«А не с оружием без стука»: поздравление Зеленского стало рекордным... 01:19
На Украине «Дед Мороз» торговал наркотиками в интернете 00:54
Ученые опровергли эффективность средств от похмелья 00:41
Закон о «приземлении» зарубежных IT-компаний в России вступил... 00:25
Актриса с самой продолжительной ТВ-карьерой умерла в возрасте 99 лет 00:17
Зеленский подтвердил планы провести переговоры с Байденом 2 января 31.12.2021, 23:51
Канадский инженер смастерил новогодний шар с настоящим снегом 31.12.2021, 23:48

Россиянам назвали товары, который подорожают в наступившем году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Аналитики российской инвестиционной компании «Фридом Финанс» назвали товары, цены на которые, вероятно, вырастут в 2022 году. Об этом пишет URA.RU.

По мнению экспертов, цены на продукты, автомобили и бытовую технику продолжат расти, однако некоторые темпы роста снизятся.

«В следующем году появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности. Поэтому, ожидаем подорожания продуктов ниже 10%», — заявили в компании.

Эксперты выразили мнение, что продукты, подорожавшие в 2021 году — например, «борщевой набор» — начнут дешеветь.

Аналитики отметили, что рискуют вырасти в цене импортные продукты — из-за проблем с логистикой. По этой же причине ожидается и небольшой рост цен в сегменте автомобилей и бытовой техники.

«Ожидается рост цен на данные товары в рамках общей инфляции по стране, в районе 5,5-6,5%», — заключили в инвестиционной компании.

Ранее финансист рассказал, в какой валюте сейчас нужно хранить накопления.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть