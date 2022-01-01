Россиянам назвали товары, который подорожают в наступившем году

Аналитики российской инвестиционной компании «Фридом Финанс» назвали товары, цены на которые, вероятно, вырастут в 2022 году. Об этом пишет URA.RU.

По мнению экспертов, цены на продукты, автомобили и бытовую технику продолжат расти, однако некоторые темпы роста снизятся.

«В следующем году появится ряд позитивных факторов: политика ЦБ, лимит на экспорт удобрений, возможное снижение эпидемиологической ситуации и возможное повышение урожайности. Поэтому, ожидаем подорожания продуктов ниже 10%», — заявили в компании.

Эксперты выразили мнение, что продукты, подорожавшие в 2021 году — например, «борщевой набор» — начнут дешеветь.

Аналитики отметили, что рискуют вырасти в цене импортные продукты — из-за проблем с логистикой. По этой же причине ожидается и небольшой рост цен в сегменте автомобилей и бытовой техники.

«Ожидается рост цен на данные товары в рамках общей инфляции по стране, в районе 5,5-6,5%», — заключили в инвестиционной компании.

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