Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В NASA наняли теологов для подготовки к контакту с инопланетянами 15:57
Похудевший Ким Чен Ын «разбил сердца» корейцев 15:57
Хованский не знает, почему следствие смягчилось по отношению к нему 15:56
Украине грозит дефицит трех продуктов из-за цен на газ 15:55
Юрист из Петербурга отказался от иска Деду Морозу 15:55
В Якутске завели дело после гибели женщины, которую растерзала стая собак 15:50
Пономарев: с Николичем ЦСКА укатится, а с Березуцким будет второе место 15:47
Девятилетняя студентка МГУ Теплякова не приехала на экзамен 15:39
Пять человек пострадали при пожаре в ковидном госпитале Красноярска 15:38
«Это не праздник»: В ЛДПР объяснили, зачем нужен день памяти... 15:37

Чубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Важнейшим достижением России в 2021 году является определение целей энергетического перехода. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Речь идет о крупнейшем проекте, который в XXI веке должен изменить страну. И он сравним с ситуацией в России в 1991-1992 годах, когда была выбрана цель — строительство рыночной экономики», — отметил Чубайс.

По его словам, до 2021 года в России не было целеполагания об энергопереходе. Теперь же, к концу года, появились четкие цели, которые признаны в международном формате.

Он считает, что цели энергоперехода были заданы «двумя важнейшими решениями». Первое связано с заявлением президента России Владимира Путина о том, что страна должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Второе решение основано на первом и связано с разработкой правительством стратегии низкоуглеродного развития. Эти решения привели Россию в сообщество стран, которые будут вырабатывать для себя и мира правила энергоперехода.

22 декабря Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. Он считает, что реформа позволила снять ограничения по росту экономики страны до 2035 года, а в перспективе и дальше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть