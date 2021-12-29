Чубайс назвал определение целей зеленого энергоперехода важнейшим достижением России

Важнейшим достижением России в 2021 году является определение целей энергетического перехода. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

«Речь идет о крупнейшем проекте, который в XXI веке должен изменить страну. И он сравним с ситуацией в России в 1991-1992 годах, когда была выбрана цель — строительство рыночной экономики», — отметил Чубайс.

По его словам, до 2021 года в России не было целеполагания об энергопереходе. Теперь же, к концу года, появились четкие цели, которые признаны в международном формате.

Он считает, что цели энергоперехода были заданы «двумя важнейшими решениями». Первое связано с заявлением президента России Владимира Путина о том, что страна должна выйти на углеродную нейтральность к 2060 году. Второе решение основано на первом и связано с разработкой правительством стратегии низкоуглеродного развития. Эти решения привели Россию в сообщество стран, которые будут вырабатывать для себя и мира правила энергоперехода.

22 декабря Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. Он считает, что реформа позволила снять ограничения по росту экономики страны до 2035 года, а в перспективе и дальше.