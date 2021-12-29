SuperJob назвал долю ненавидящих Новый год россиян

Ненависть к Новому году испытывают 3% опрошенных россиян. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Одинокие мужчины ненавидят Новый год больше, чем одинокие женщины. Причиной таких отрицательных эмоций являются очереди в магазинах, пробки на дорогах, всеобщая суета и нетрезвые люди на улицах, отмечается в исследовании.

Больше всего нелюбящих Новый год среди тех, кто зарабатывает больше 80 тыс. руб. (5% опрошенных). Среди россиян, чей доход от 50 до 80 тыс. руб., ненавидят Новый год лишь 4%. При доходе ниже 50 тыс. руб. ненависть испытывает лишь 1% опрошенных.

Четверть россиян признались, что очень любят Новый год. Респондентам нравится массовый характер этого праздника, а также многочисленные новогодние традиции — наряжать елку, встречаться с близкими, смотреть новогодние фильмы и т.д.

Почти треть (31%) сообщили, что любят эти дни, но без фанатизма. 32% опрошенных относятся к Новому году спокойно, то есть просто отдыхают и наслаждаются общением с семьей и друзьями.

Россияне 29 декабря перечислили самые бесполезные подарки на Новый год. Так, 6% участников опроса выделили среди самых ненужных подарков сувениры и статуэтки, 3% — кухонную утварь, столовые приборы, по 2% — носки, безделушки, конфеты, сладости и шоколад.